transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este sábado 4 de julio en el Estadio Filadelfia, a partir de las 4:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), podrás seguir la televisación de Unicanal (Canal 8), Trece (Canal 13) y GEN TV (Canal 12) para todo el pueblo paraguayo. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Por la Copa del Mundo 2026, Paraguay vs. Francia será televisado vía GEN (Canal 12), Unicanal (Canal 8), Trece (Canal 13), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: @equipedefrance)
Por la Copa del Mundo 2026, Paraguay vs. Francia será televisado vía GEN (Canal 12), Unicanal (Canal 8), Trece (Canal 13), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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