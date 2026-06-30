ESPN transmitirá el choque entre Francia vs. Suecia EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este martes 30 de junio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, a partir de las 4:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No recomendamos Fútbol Libre TV.

Francia vs. Suecia chocan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: @equipedefrance)

¿Cómo ver Francia vs. Suecia por ESPN y Disney+ Premium?

Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir el partido entre Francia vs. Suecia a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium, que cuentan con una amplia cobertura del Mundial 2026. Además de la transmisión en vivo del Francia vs. Suecia, los usuarios tendrán acceso a la previa, análisis de expertos, entrevistas y toda la información relacionada con este atractivo encuentro.

¿Cómo ver Francia vs. Suecia por ESPN en televisión?

La señal de ESPN, que transmitirá el partido Francia vs. Suecia, está disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de la región, como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Tigo y otros servicios de televisión de paga, dependiendo del país en el que te encuentres.

¿Cómo ver Francia vs. Suecia por Disney+ Premium desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone solo deben descargar la aplicación oficial de Disney+, iniciar sesión con una cuenta activa del Plan Premium y acceder a la transmisión en vivo del Francia vs. Suecia desde cualquier lugar con una conexión estable a internet.

¿Cómo ver Francia vs. Suecia por ESPN y Disney+ Premium en una computadora?

Otra alternativa para disfrutar del Francia vs. Suecia es ingresar al sitio web oficial de Disney+ desde una laptop o PC. Una vez iniciada la sesión, los usuarios podrán acceder a la señal de ESPN y seguir todas las incidencias del partido en directo.

¿Cómo ver Francia vs. Suecia por ESPN y Disney+ Premium en Smart TV?

Los televisores inteligentes compatibles permiten instalar la aplicación de Disney+ para ver el Francia vs. Suecia en pantalla grande. Solo es necesario iniciar sesión con la cuenta Premium y seleccionar la transmisión oficial del encuentro.

¿Cómo ver Francia vs. Suecia por ESPN y Disney+ Premium en una tablet?

Las tablets con sistema Android o iPadOS también son compatibles con la aplicación de Disney+, permitiendo seguir el Francia vs. Suecia desde cualquier lugar y con una experiencia optimizada para dispositivos móviles.

¿Qué ofrece ESPN y Disney+ Premium durante la transmisión de Francia vs. Suecia?

Además de la emisión en vivo del Francia vs. Suecia, ESPN y Disney+ Premium brindan programas especiales, análisis tácticos, entrevistas exclusivas, estadísticas y una cobertura completa del Mundial 2026 para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del compromiso.

¿Por qué ver Francia vs. Suecia por ESPN y Disney+ Premium?

ESPN y Disney+ Premium representan una de las opciones más completas para seguir el Francia vs. Suecia, ya que permiten disfrutar del partido desde televisión, celulares, computadoras, tablets y Smart TV, con una transmisión oficial y una cobertura especializada del Mundial 2026.