ESPN transmitirá el choque entre Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este martes 30 de junio en el Estadio Atlanta, a partir de las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No recomendamos Fútbol Libre TV.

Inglaterra vs. RD Congo juegan con la transmisión de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: FA)

¿Cómo ver Inglaterra vs. RD Congo por ESPN y Disney+ Premium?

Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir el partido entre Inglaterra vs. RD Congo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium, que cuentan con los derechos de transmisión de una parte importante del Mundial 2026 en la región. Además de la emisión en vivo del encuentro, ambas plataformas ofrecerán la previa, análisis de expertos, entrevistas y toda la cobertura de este atractivo cruce de dieciseisavos de final.

¿Cómo ver Inglaterra vs. RD Congo por ESPN en televisión?

La transmisión del Inglaterra vs. RD Congo por ESPN estará disponible en las principales operadoras de televisión por cable y satélite de América Latina, como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Tigo y otros servicios de televisión de paga, dependiendo del país en el que se encuentre el usuario.

¿Cómo ver Inglaterra vs. RD Congo por Disney+ Premium desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone solo deben descargar la aplicación oficial de Disney+, iniciar sesión con una cuenta del Plan Premium y seleccionar la transmisión del Inglaterra vs. RD Congo para disfrutar del partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Inglaterra vs. RD Congo por ESPN y Disney+ Premium en una computadora?

Otra alternativa para ver el Inglaterra vs. RD Congo es ingresar al sitio web oficial de Disney+ desde una laptop o PC. Una vez iniciada la sesión, los usuarios podrán acceder a la señal de ESPN y seguir todas las incidencias del compromiso en directo.

¿Cómo ver Inglaterra vs. RD Congo por ESPN y Disney+ Premium en Smart TV?

Los televisores inteligentes compatibles permiten instalar la aplicación de Disney+ para disfrutar del Inglaterra vs. RD Congo en pantalla grande. Solo es necesario iniciar sesión con la cuenta Premium y acceder a la transmisión oficial del Mundial 2026.

¿Qué ofrece ESPN y Disney+ Premium durante el Inglaterra vs. RD Congo?

Además de la transmisión en vivo del Inglaterra vs. RD Congo, ESPN y Disney+ Premium ofrecen programas especiales, estadísticas, entrevistas, repeticiones, comentarios de especialistas y una cobertura integral de la Copa del Mundo.

¿Por qué ver Inglaterra vs. RD Congo por ESPN y Disney+ Premium?

ESPN y Disney+ Premium representan una de las alternativas más completas para seguir el Inglaterra vs. RD Congo, ya que permiten disfrutar del partido desde televisión, celulares, tablets, computadoras y Smart TV, con una cobertura oficial y especializada del Mundial 2026.