transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, a partir de las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de TV Azteca, TUDN, ViX Premium y Canal 5 de Televisa para todo el pueblo mexicano. No recomendamos Fútbol Libre TV.

TV Azteca 7, TUDN, ViX, Canal 5 de Televisa, ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports y DGO transmitirán el partido entre México vs. Corea del Sur. (Video: Selección Mexicana)
TV Azteca 7, TUDN, ViX, Canal 5 de Televisa, ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports y DGO transmitirán el partido entre México vs. Corea del Sur. (Video: Selección Mexicana)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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