transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma Disney Plus. Recuerda que este evento está programado para este martes 23 de junio en el Toronto Stadium, a partir de las 6:00 p.m. (hora de Panamá). Además de ESPN, el compromiso también podrá verse en Panamá a través de TVMax, TVN y RPC, mientras que DIRECTV Sports (DSports) y DGO ofrecerán la transmisión para distintos países de Latinoamérica.

Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)
Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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