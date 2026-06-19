ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este viernes 19 de junio en el Estadio Bahía de San Francisco, a partir de las 10:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de Unicanal, Trece (Canal 13) y GEN TV (Canal 12) para todo el pueblo paraguayo. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Paraguay vs. Turquía será transmitido por GEN, Unicanal, Trece, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Albirroja)
Paraguay vs. Turquía será transmitido por GEN, Unicanal, Trece, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Albirroja)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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