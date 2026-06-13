Por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026, se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de ESPN y para toda Latinoamérica. Además, se puede ver a través de y DGO. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, correspondiente a la jornada inaugural para ambas selecciones en la Copa del Mundo, está programado para las 2:00 p.m. del sábado 13 de junio en el Levi’s Stadium, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador.

Qatar enfrenta a Suiza por la primera jornada del Mundial 2026. (Video: Qatar Airways)
Qatar enfrenta a Suiza por la primera jornada del Mundial 2026. (Video: Qatar Airways)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC