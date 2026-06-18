transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en Disney Plus. Recuerda que este evento está programado para el jueves 18 de junio en el Estadio Atlanta, a partir de las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora más en Bolivia; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de DSports a través de DIRECTV y DGO, así como por Telefe, Caracol TV, TV Azteca 7 y Chilevisión según el país. No recomendamos Fútbol Libre TV.

República Checa vs. Sudáfrica se enfrentan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de República Checa)
República Checa vs. Sudáfrica se enfrentan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de República Checa)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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