transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este miércoles 24 de junio en el Estadio Monterrey, a partir de las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), podrás seguir la televisación de TUDN, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7 y ViX para todo el pueblo mexicano. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Sudáfrica vs. Corea del Sur. (Video: @thekfa)
Sudáfrica vs. Corea del Sur. (Video: @thekfa)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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