ESPN transmitirá el choque entre Suiza vs Argelia EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este jueves 2 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, a partir de las 10:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No recomendamos Fútbol Libre TV.

ESPN, Suiza vs. Argelia vía Disney Plus: cómo ver transmisión gratis por internet. (Video: @swissnatimen)

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia por ESPN y Disney+ Premium?

Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir el partido entre Suiza vs. Argelia a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium, que cuentan con una amplia cobertura del Mundial 2026. Además de la transmisión en vivo del Suiza vs. Argelia, los usuarios tendrán acceso a la previa, análisis de expertos, entrevistas y toda la información relacionada con este atractivo encuentro.

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia por ESPN en televisión?

La señal de ESPN, que transmitirá el partido Suiza vs. Argelia, está disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de la región, como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Tigo y otros servicios de televisión de paga, dependiendo del país en el que te encuentres.

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia por Disney+ Premium desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone solo deben descargar la aplicación oficial de Disney+, iniciar sesión con una cuenta activa del Plan Premium y acceder a la transmisión en vivo del Suiza vs. Argelia desde cualquier lugar con una conexión estable a internet.

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia por ESPN y Disney+ Premium en una computadora?

Otra alternativa para disfrutar del Suiza vs. Argelia es ingresar al sitio web oficial de Disney+ desde una laptop o PC. Una vez iniciada la sesión, los usuarios podrán acceder a la señal de ESPN y seguir todas las incidencias del partido en directo.

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia por ESPN y Disney+ Premium en Smart TV?

Los televisores inteligentes compatibles permiten instalar la aplicación de Disney+ para ver el Suiza vs. Argelia en pantalla grande. Solo es necesario iniciar sesión con la cuenta Premium y seleccionar la transmisión oficial del encuentro.

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia por ESPN y Disney+ Premium en una tablet?

Las tablets con sistema Android o iPadOS también son compatibles con la aplicación de Disney+, permitiendo seguir el Suiza vs. Argelia desde cualquier lugar y con una experiencia optimizada para dispositivos móviles.

¿Qué ofrece ESPN y Disney+ Premium durante la transmisión de Suiza vs. Argelia?

Además de la emisión en vivo del Suiza vs. Argelia, ESPN y Disney+ Premium brindan programas especiales, análisis tácticos, entrevistas exclusivas, estadísticas y una cobertura completa del Mundial 2026 para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del compromiso.

¿Por qué ver Suiza vs. Argelia por ESPN y Disney+ Premium?

ESPN y Disney+ Premium representan una de las opciones más completas para seguir el Suiza vs. Argelia, ya que permiten disfrutar del partido desde televisión, celulares, computadoras, tablets y Smart TV, con una transmisión oficial y una cobertura especializada del Mundial 2026.