Colombia enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El partido, que se realizará hoy sábado 27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 6:30 p.m. es clave para ambos equipos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo solo necesitan un empate para asegurar el primer puesto del grupo. Mientras que el conjunto luso buscará el triunfo para quedar como líder y evitar una sorpresa (pueden quedar terceros siempre y cuando RD Congo supere a Uzbekistán por seis goles de diferencia).
La transmisión del partido entre Portugal contra Colombia estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Televisora que te presenta una cobertura del Mundial 2026 con reportajes, análisis y todos los pormenores del evento futbolístico más importante.
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Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026: día, horarios, canales y dónde juegan
|Detalle
|Información
|Partido
|Colombia vs. Portugal
|Horarios
|6:30 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador)
|Competición
|Copa Mundial de la FIFA 2026
|Grupo
|Fase de grupos - Jornada 3, Grupo K
|Sede
|Hard Rock Stadium, Miami.
|Árbitro
|Alireza Faghani (Australia)
|Historial
|Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten.
Portugal y Colombia juegan uno de los partidos más atractivos de la jornada sabatina. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde México.