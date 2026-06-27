Colombia enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El partido, que se realizará hoy sábado 27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 6:30 p.m. es clave para ambos equipos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo solo necesitan un empate para asegurar el primer puesto del grupo. Mientras que el conjunto luso buscará el triunfo para quedar como líder y evitar una sorpresa (pueden quedar terceros siempre y cuando RD Congo supere a Uzbekistán por seis goles de diferencia).

La transmisión del partido entre Portugal contra Colombia estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Televisora que te presenta una cobertura del Mundial 2026 con reportajes, análisis y todos los pormenores del evento futbolístico más importante.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Colombia vs. Portugal que se realizará este sábado 27 de junio por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Disney+ te permitirá seguir el partido de Colombia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

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MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO el partido Colombia vs. Portugal por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026 que se realizará en Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.

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MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026: día, horarios, canales y dónde juegan

Detalle Información Partido Colombia vs. Portugal Horarios 6:30 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador) Competición Copa Mundial de la FIFA 2026 Grupo Fase de grupos - Jornada 3, Grupo K Sede Hard Rock Stadium, Miami. Árbitro Alireza Faghani (Australia) Historial Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten.

Portugal y Colombia juegan uno de los partidos más atractivos de la jornada sabatina. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde México.

Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)