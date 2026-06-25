La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una fase decisiva y uno de los encuentros más esperados de la tercera jornada del Grupo E será el que protagonicen Ecuador y Alemania en el MetLife Stadium de Estados Unidos. La Tri buscará un resultado positivo frente a una de las selecciones más poderosas del torneo en un partido que promete emociones de principio a fin.

Para los aficionados que desean seguir el compromiso desde cualquier dispositivo, Disney+ Premium se presenta como una de las principales alternativas para ver la transmisión en vivo. Si buscas cómo ver Ecuador vs. Alemania por Internet, Smart TV, celular o computadora, en esta guía encontrarás todas las opciones disponibles, así como los horarios oficiales del partido en distintos países.

¿Cómo ver Ecuador vs. Alemania online por TV o por Internet?

Los fanáticos del fútbol podrán seguir el encuentro entre Ecuador y Alemania a través de distintas plataformas y dispositivos compatibles con la transmisión oficial.

Disney+ Premium

La principal opción para ver el partido online será Disney+ Plan Premium, que ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro para los usuarios suscritos al servicio. La plataforma está disponible en:

Smart TV compatibles.

Teléfonos Android y iPhone.

Tablets.

Computadoras mediante navegador web.

Dispositivos de streaming como Chromecast, Apple TV, Fire TV y Roku.

ESPN en TV por cable

En algunos países de Latinoamérica, la cobertura del Mundial 2026 también puede estar disponible mediante las señales deportivas de ESPN incluidas en operadores de televisión por cable o satélite.

Disney+ en navegador web

Los usuarios también podrán ingresar directamente a la plataforma de Disney+ desde su computadora para seguir el partido sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

Ver desde dispositivos móviles

La aplicación oficial de Disney+ permite disfrutar de la transmisión en vivo desde cualquier lugar con conexión a Internet, siempre que el usuario tenga una suscripción activa al Plan Premium.

Horarios de Ecuador vs. Alemania por país

Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves 25 de junio en el MetLife Stadium, por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026.

País Hora México 14:00 Costa Rica 14:00 Guatemala 14:00 Honduras 14:00 El Salvador 14:00 Nicaragua 14:00 Ecuador 15:00 Colombia 15:00 Perú 15:00 Panamá 15:00 Estados Unidos (ET) 16:00 Venezuela 16:00 Bolivia 16:00 Chile 16:00 Paraguay 16:00 Argentina 17:00 Uruguay 17:00 Brasil 17:00 España 22:00

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)