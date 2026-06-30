Ecuador y México se enfrentan hoy martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, desde las 8:00 p.m. (horario ecuatoriano) y 7:00 p.m. (horario mexicano). Tras clasificar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos y derrotar a Alemania, el conjunto de Sebastián Beccacece se ilusiona con dar el golpe sobre la mesa eliminando a los coanfitriones.
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¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Ecuador vs. México por el Mundial 2026?
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|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
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|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
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|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
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|Bolivia
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|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
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|Colombia
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