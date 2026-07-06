Un cruce de infarto se vivirá este lunes 6 de julio desde el AT&T Stadium. Por los octavos de final del Mundial 2026, no te pierdas el partido de Portugal vs. España, con Cristiano Ronaldo, a través de ESPN y Disney Plus Premium para todo Latinoamérica, un choque de gigantes entre dos selecciones candidatas a alcanzar instancias finales del torneo. A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la transmisión minuto a minuto.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Portugal vs. España por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Portugal vs. España que se realizará hoy lunes 06 de julio por el primer partido de octavos de final del Mundial 2026. Si deseas ver el partido vía streaming, necesitarás tener una suscripción activa en Disney+.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Portugal vs. España por el Mundial 2026?
Disney+ te permitirá seguir el partido de Colombia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además, los suscriptores tienen acceso a programación especial, análisis, entrevistas, repeticiones y las últimas noticias sobre la Copa Mundial FIFA 2026.
Precios de Disney+ Premium en América
|País
|Precio mensual
|Colombia
|COP $49.900
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Uruguay
|USD $26.99
|Brasil
|R$ 46,90
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Horario, TV y dónde ver Portugal vs. España EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Lunes 06 de julio de 2026
- Horario: 3:00 pm ET / 2:00 pm Perú y Colombia / 4:00 pm Argentina
- Canal TV: ESPN (Latinoamérica)
- Streaming: Disney Plus Premium
- Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos