Un cruce de infarto se vivirá este lunes 6 de julio desde el AT&T Stadium. Por los octavos de final del Mundial 2026, no te pierdas el partido de , con Cristiano Ronaldo, a través de ESPN y Disney Plus Premium para todo Latinoamérica, un choque de gigantes entre dos selecciones candidatas a alcanzar instancias finales del torneo. A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la transmisión minuto a minuto.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Portugal vs. España por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Portugal vs. España que se realizará hoy lunes 06 de julio por el primer partido de octavos de final del Mundial 2026. Si deseas ver el partido vía streaming, necesitarás tener una suscripción activa en Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Portugal vs. España por el Mundial 2026?

Disney+ te permitirá seguir el partido de Colombia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además, los suscriptores tienen acceso a programación especial, análisis, entrevistas, repeticiones y las últimas noticias sobre la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en América

PaísPrecio mensual
ColombiaCOP $49.900
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
UruguayUSD $26.99
BrasilR$ 46,90

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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  • Catálogo completo de Disney+
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Horario, TV y dónde ver Portugal vs. España EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Lunes 06 de julio de 2026
  • Horario: 3:00 pm ET / 2:00 pm Perú y Colombia / 4:00 pm Argentina
  • Canal TV: ESPN (Latinoamérica)
  • Streaming: Disney Plus Premium
  • Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos
RTVE PLAY, TVE CANAL LA 1 HD, DAZN MUNDIAL, ESPN, TELEMUNDO y DIRECTV EN VIVO — ver partido España vs. Portugal por TV y Online | VIDEO
España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)
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