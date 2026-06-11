transmitirá la EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, a partir de las 12:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación vía DSports (DIRECTV y DGO), América TV (Canal 4), TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN, TyC Sports, TV Pública, entre otros, según el país de origen. No recomendamos Fútbol Libre TV.

ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports, DGO, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN transmitirán la inauguración del Mundial 2026. (Video: FIFA)
ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports, DGO, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN transmitirán la inauguración del Mundial 2026. (Video: FIFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC