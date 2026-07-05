ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en Disney Plus Premium. Recuerda que este compromiso está programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, correspondiente a los octavos de final del . El encuentro comenzará a las 7:00 p.m. en México, 8:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, 10:00 p.m. en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, y 3:00 a.m. del lunes 6 de julio en España. Además de ESPN, podrás seguir la transmisión por TV Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX, DSports (DIRECTV y DGO) y otros canales internacionales. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

México vs. Inglaterra se enfrentarán por los octavos del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
México vs. Inglaterra se enfrentarán por los octavos del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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