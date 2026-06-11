Por la del Mundial 2026, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de ESPN para toda Latinoamérica. Además, DIRECTV, TUDN, Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7 llevarán el encuentro para el público mexicano. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, correspondiente al partido inaugural de la Copa del Mundo, está programado para la 1:00 p.m. del jueves 11 de junio en suelo mexicano, con dos horas más en Perú, Colombia y Ecuador.

ESPN transmitirá el partido entre México vs. Sudáfrica. (Video: Selección Mexicana)
ESPN transmitirá el partido entre México vs. Sudáfrica. (Video: Selección Mexicana)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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