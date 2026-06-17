ESPN transmitirá el choque entre Panamá vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de Disney Plus. Recuerda que este evento está programado para este miércoles 17 de junio en el Estadio Toronto, a partir de las 6:00 p.m. en Panamá, Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia; dos horas más en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, lo verás por TVN, RPC TV, DSports (DIRECTV y DGO) y Disney Plus. ¡No lo busques en Pelota Libre TV!

Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)
Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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