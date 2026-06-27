transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en . Recuerda que este evento está programado para el sábado 27 de junio en el New York New Jersey Stadium, a partir de las 4:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la transmisión por América TV, América TVGO, DSports (DIRECTV) y DGO. No recomendamos utilizar señales piratas para seguir este compromiso correspondiente a la tercera fecha del Mundial 2026.

Panamá se enfrenta a Inglaterra por el Mundial 2026. (Video: Selección de Panamá)
Panamá se enfrenta a Inglaterra por el Mundial 2026. (Video: Selección de Panamá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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