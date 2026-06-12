transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este viernes 12 de junio en el Estadio de Los Ángeles, a partir de las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de Unicanal, Trece y GEN TV para todo el pueblo paraguayo. No recomendamos Fútbol Libre TV.

DSports, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, América TV, Unicanal, Trece y GEN TV pasarán el partido entre Paraguay vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026. (Video: Albirroja)
DSports, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, América TV, Unicanal, Trece y GEN TV pasarán el partido entre Paraguay vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026. (Video: Albirroja)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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