DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS PREMIUM) EN VIVO ONLINE para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE ROBERTO SCHMIDT PARA AFP
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS PREMIUM) EN VIVO ONLINE para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE ROBERTO SCHMIDT PARA AFP

La clasificación anticipada a los dieciseisavos de final y un nuevo capítulo en la leyenda de Lionel Messi estarán en juego este domingo 22 de junio cuando por la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, desde la 1:00 p.m. ET (12:00 horas en Bogotá, Lima y Quito; 14:00 en Buenos Aires), y promete convertirse en uno de los partidos más seguidos de la fecha mundialista.

La Albiceleste llega fortalecida tras su victoria sobre Argelia en el estreno del torneo, mientras que Austria también comenzó con buen pie después de derrotar a Jordania. Con Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister liderando a los campeones del mundo, el conjunto de Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS PREMIUM) EN VIVO ONLINE para mirar el partido Argentina vs. Austria hoy por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS PREMIUM) EN VIVO ONLINE para mirar el partido Argentina vs. Austria hoy por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Para quienes deseen seguir el compromiso desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial por televisión y streaming. La transmisión incluirá programas especiales, análisis, entrevistas, estadísticas y todos los detalles de uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Mundial 2026.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los aficionados podrán seguir toda la cobertura del partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Si prefieres ver el encuentro vía streaming, necesitarás una suscripción activa a Disney+ Premium.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 y estará disponible en diversos operadores de televisión por suscripción de América Latina. Asimismo, el contenido también podrá visualizarse mediante Disney+ Premium.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además del partido entre Argentina y Austria, los suscriptores tendrán acceso a programación especial, análisis táctico, entrevistas, repeticiones y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
  • Dos dispositivos simultáneos
  • Descargas en dispositivos compatibles

Disney+ Premium

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • Todos los canales y eventos de ESPN
  • Calidad hasta 4K Ultra HD
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Fecha: Domingo 22 de junio de 2026
  • Partido: Argentina vs. Austria
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo J)
  • Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos)
  • México, Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.
  • Chile, Venezuela y Bolivia: 12:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay y Paraguay: 2:00 p.m.
  • Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Estadio: AT&T Stadium
  • Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos

Argentina y Austria protagonizan uno de los partidos más importantes de la segunda fecha del Grupo J. Mientras la Albiceleste busca asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y acercar a Messi a nuevos récords históricos, los austríacos intentarán dar el golpe frente al vigente campeón del mundo. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, Argentina vs. Austria EN DIRECTO y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde Arlington.

TV-PUBLICA, TELEFE, TyC Sports, ESPN y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Austria por TV y Online | FÚTBOL | VIDEO
Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC