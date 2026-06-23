ESPN transmitirá el choque entre Inglaterra vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este martes 23 de junio en el Estadio Boston, a partir de las 3:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No recomendamos Fútbol Libre TV.

Inglaterra y Ghana llegan a este duelo del Grupo L del Mundial 2026 con la confianza alta tras haber ganado en su debut, lo que convierte este partido en una pelea directa por el liderato. Los ingleses mostraron solidez en su estreno ante Croacia, con una propuesta más equilibrada y controlada, mientras que Ghana sorprendió al imponerse a Panamá con un planteamiento ordenado y eficaz en los momentos clave del encuentro.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel ha empezado a consolidar una idea de juego más pragmática, sin renunciar a la calidad individual de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, quienes lideran el peso ofensivo. Sin embargo, el gran desafío para los ‘Three Lions’ será romper un bloque africano que suele ser intenso, físico y muy disciplinado en defensa, especialmente cuando se enfrenta a selecciones europeas de alto nivel.

Ghana, por su parte, llega con el objetivo de confirmar que su victoria inicial no fue casualidad. El conjunto africano apuesta por transiciones rápidas y ataques directos, buscando explotar cualquier espacio que deje Inglaterra cuando adelanta líneas. Con el partido programado en Boston, se espera un ritmo alto y un choque muy táctico, donde el ganador podría quedar prácticamente clasificado a la siguiente ronda del torneo.

¿Cómo ver ESPN para seguir este partido?

El partido entre Inglaterra vs. Ghana podrá seguirse a través de ESPN, una de las principales señales deportivas con cobertura del Mundial 2026 en Latinoamérica. La transmisión incluye el encuentro en vivo, además de previa, análisis táctico, estadísticas y todo el contenido editorial alrededor del torneo.

¿Cómo ver ESPN por televisión por cable?

En países como Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ESPN está incluido dentro de los principales operadores de televisión paga como DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, Tigo, Flow y otros servicios regionales. Basta con sintonizar el canal ESPN correspondiente dentro de la guía del operador para acceder al partido.

¿Cómo ver ESPN por streaming con Disney+?

Otra opción oficial es Disney+ Premium, donde ESPN transmite partidos del Mundial en vivo en varios países de Latinoamérica. Desde la app o la web, los usuarios pueden ver el encuentro en celulares, tablets, Smart TV o computadora con una sola suscripción activa.

¿Qué alternativas existen para ver ESPN en distintos dispositivos?

Además del cable y Disney+, muchos operadores ofrecen apps propias como DGO (DIRECTV), Mi Movistar TV, Claro Video o Tigo One TV, que permiten ver ESPN en streaming. Estas plataformas funcionan con el mismo usuario del servicio de TV y permiten seguir el partido desde cualquier lugar con internet estable.

Inglaterra vs. Ghana se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Video: FA)