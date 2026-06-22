La clasificación anticipada a los dieciseisavos de final y un nuevo capítulo en la leyenda de Lionel Messi estarán en juego este domingo 22 de junio cuando Argentina enfrente a Austria por la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, desde la 1:00 p.m. ET (12:00 horas en Bogotá, Lima y Quito; 14:00 en Buenos Aires), y promete convertirse en uno de los partidos más seguidos de la fecha mundialista.
La Albiceleste llega fortalecida tras su victoria sobre Argelia en el estreno del torneo, mientras que Austria también comenzó con buen pie después de derrotar a Jordania. Con Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister liderando a los campeones del mundo, el conjunto de Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la defensa del título conquistado en Qatar 2022.
Para quienes deseen seguir el compromiso desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial por televisión y streaming. La transmisión incluirá programas especiales, análisis, entrevistas, estadísticas y todos los detalles de uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Mundial 2026.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los aficionados podrán seguir toda la cobertura del partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Si prefieres ver el encuentro vía streaming, necesitarás una suscripción activa a Disney+ Premium.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN 2 forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 y estará disponible en diversos operadores de televisión por suscripción de América Latina. Asimismo, el contenido también podrá visualizarse mediante Disney+ Premium.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además del partido entre Argentina y Austria, los suscriptores tendrán acceso a programación especial, análisis táctico, entrevistas, repeticiones y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Bolivia
|USD $16.99
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Domingo 22 de junio de 2026
- Partido: Argentina vs. Austria
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo J)
- Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos)
- México, Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 12:00 p.m.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: 2:00 p.m.
- Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: AT&T Stadium
- Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos
Argentina y Austria protagonizan uno de los partidos más importantes de la segunda fecha del Grupo J. Mientras la Albiceleste busca asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y acercar a Messi a nuevos récords históricos, los austríacos intentarán dar el golpe frente al vigente campeón del mundo. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, Argentina vs. Austria EN DIRECTO y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde Arlington.