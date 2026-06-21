ESPN transmitirá el choque entre Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este domingo 21 de junio en el Estadio BC Place Vancouver, a partir de las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás verlo vía DSports, al cual se puede acceder vía DIRECTV y DGO. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Nueva Zelanda vs. Egipto se miden por la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Video: Selección de Egipto)

¿Cómo ver Nueva Zelanda vs. Egipto por ESPN?

Los aficionados al fútbol podrán seguir el partido entre Nueva Zelanda y Egipto a través de ESPN, una de las señales deportivas con cobertura del Mundial 2026 para gran parte de Latinoamérica. El canal ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro, junto con la previa, comentarios especializados y el análisis posterior al compromiso.

¿Cómo ver Nueva Zelanda vs. Egipto por Disney+ Premium?

Los usuarios que cuenten con una suscripción activa a Disney+ Premium podrán acceder a la señal en vivo de ESPN desde la plataforma. Esta opción permite disfrutar del partido desde cualquier lugar con conexión a internet y sin depender de un servicio de televisión tradicional.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir Nueva Zelanda vs. Egipto?

Los usuarios de Android y iPhone pueden ingresar a la aplicación de Disney+ Premium para acceder a la transmisión en directo del encuentro. De esta manera, podrán seguir todas las incidencias del partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver ESPN por cable para el Nueva Zelanda vs. Egipto?

ESPN está disponible en la programación de numerosos operadores de televisión paga como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Flow, Tigo, VTR, Liberty y otros servicios de cable en Latinoamérica. Los suscriptores solo deberán sintonizar el canal correspondiente dentro de su paquete contratado.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para el Nueva Zelanda vs. Egipto?

Los aficionados que dispongan de un Smart TV compatible pueden descargar la aplicación de Disney+ Premium e iniciar sesión para disfrutar del encuentro en pantalla grande y con una experiencia similar a la de una transmisión televisiva convencional.

¿Cómo ver Nueva Zelanda vs. Egipto por ESPN desde una computadora?

También es posible seguir el partido desde una laptop o computadora de escritorio ingresando a Disney+ Premium mediante un navegador web. Esta alternativa permite acceder tanto a la transmisión en vivo como a los contenidos especiales relacionados con el Mundial 2026.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir el partido?

Las tablets ofrecen otra opción cómoda para disfrutar del encuentro. Con la aplicación de Disney+ Premium instalada y una conexión estable a internet, los usuarios podrán seguir cada minuto del duelo entre neozelandeses y egipcios.

¿Qué más ofrece ESPN durante el Mundial 2026?

Además de los partidos en vivo, ESPN complementa su cobertura con programas especiales, análisis tácticos, estadísticas, entrevistas, reportes desde las sedes mundialistas y toda la información necesaria para seguir de cerca el desarrollo de la Copa del Mundo.

¿Por qué ver Nueva Zelanda vs. Egipto por ESPN?

Gracias a su presencia en televisión por cable, Disney+ Premium, celulares, tablets, computadoras y Smart TV, ESPN se ha consolidado como una de las principales opciones para seguir el Mundial 2026, ofreciendo múltiples alternativas para disfrutar del encuentro entre Nueva Zelanda y Egipto desde prácticamente cualquier dispositivo.