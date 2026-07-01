Estados Unidos vs. Bosnia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Brasil será transmitido por CazéTV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, también ofrecerá la cobertura del compromiso. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse por FOX Sports y Telemundo Deportes. En Perú, el partido será transmitido por América TV y América tvGO. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido comenzará a las 7:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, una hora menos en México y a las 2:00 a.m. del jueves en España.
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