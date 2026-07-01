vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos de final del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Brasil será transmitido por CazéTV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, también ofrecerá la cobertura del compromiso. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse por FOX Sports y Telemundo Deportes. En Perú, el partido será transmitido por América TV y América tvGO. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido comenzará a las 7:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, una hora menos en México y a las 2:00 a.m. del jueves en España.

Estados Unidos enfrentará a Bosnia por el Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)
Estados Unidos enfrentará a Bosnia por el Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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