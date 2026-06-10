La fiebre del Mundial 2026 ya se siente en la dinámica de los hogares peruanos. Lejos de los canales tradicionales, el comportamiento del consumidor local se ha volcado hacia una planificación inmediata e hiperconectada a través de plataformas digitales.

De acuerdo con las últimas proyecciones de demanda para los días de partido, Rappi prevé hasta 120 mil pedidos por encuentro a nivel nacional, concentrados principalmente en los negocios de entregas de comida y Turbo. Esta cifra refleja cómo el consumidor peruano actual prefiere optimizar su tiempo y asegurar el abastecimiento del hogar minutos antes del primer encuentro. Las proyecciones de la app estiman un crecimiento general superior al 30% en comparación con una temporada regular.

Para Alonso Palomino, head de Ecommerce de Rappi Perú, la campaña mundialista de este año se divide en tres momentos clave de consumo. “Hoy vemos que el Mundial genera una dinámica que comienza semanas antes del partido y se extiende hasta el pitazo final.

La preparación tecnológica del hogar, las compras de última hora para la previa y el delivery durante el encuentro reflejan cómo los peruanos están integrando cada vez más los canales digitales a la experiencia de vivir el fútbol”, señaló Palomino.

Preparación del hogar

El equipamiento de las salas peruanas comenzó a acelerarse con semanas de anticipación. El foco principal está en la categoría de tecnología, donde la demanda se concentra en televisores, tablets, parlantes y proyectores de alta fidelidad con ofertas en la app de hasta el 45 % durante la temporada mundialista.

Asimismo, el fervor del aficionado se traslada al coleccionismo con la distribución del álbum oficial Panini, que registró un récord de más de 23 mil pedidos en Rappi a nivel nacional. Aliados comerciales que venden en Rappi como Tai Loy, Lego y Miniso lideran el consumo de artículos conmemorativos y ediciones especiales del Mundial en Rappi.

La previa directa

Una hora antes del partido, la presión se traslada al brazo de entregas ultra rápidas de Rappi. La data histórica señala que Rappi Turbo despacha un promedio de 20 mil órdenes en día de partido, lo que representa un crecimiento mínimo del 35 % para este formato exprés versus un día regular.

El ranking de los cinco productos más solicitados de última hora lo lideran las cervezas, licores, snacks, hielo y energizantes. No obstante, Rappi ha identificado patrones de compra inusuales con combinaciones como helados con cerveza, salsas picantes acompañadas de cerveza, y un perfil más saludable que une cervezas sin alcohol, atún light y galletas horneadas.

En los 90 minutos de juego

Una vez iniciado el juego, las órdenes de comida se toman la cancha en los hogares peruanos. Rappi espera registrar entre 70 mil y 90 mil órdenes por jornada, dependiendo del día de la semana en que se dispute el encuentro. El menú del hincha peruano ya está definido por cinco categorías de comida de mayor preferencia: hamburguesas, pizzas, pollo a la brasa, pollo crujiente y postres.

Las marcas con mayor volumen de facturación proyectadas para estas fechas incluyen a Bembos, McDonald’s, Papa Johns, Little Caesars y KFC.

Este Mundial demuestra cómo los hábitos de consumo de los hinchas peruanos se han trasladado hacia los canales digitales para evitar las aglomeraciones en los comercios físicos. La tendencia actual abarca desde la renovación anticipada de tecnología en el hogar hasta el abastecimiento inmediato de bebidas y piqueos para el momento del encuentro.