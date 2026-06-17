El histórico Estadio Azteca se convertirá nuevamente en el epicentro del balompié mundial el miércoles 17 de junio cuando Colombia y Uzbekistán se enfrenten por primera vez en su historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este encuentro entre los Cafeteros y los Lobos Blancos del Grupo K cierra una jornada de cuatro partidos, entre los cuales destaca el estreno de Cristiano Ronaldo con Portugal, una de las selecciones favoritas de su sector, en su última justa mundialista. Si quieres seguir las incidencias del partido Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026, la cadena FOX Sports ofrecerá la cobertura en vivo del compromiso por televisión y, para quienes prefieran el entorno digital, la plataforma FOX One App en cualquier dispositivo móvil.
¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO GRATIS, partido Colombia vs. Uzbekistán EN DIRECTO por FOX One App en USA?
Puedes ver el partido Colombia vs. Uzbekistán por la jornada inaugural del Grupo K del Mundial 2026 por FOX Sports en vivo a través de la app oficial FOX Sports MX, su sitio web oficial, y servicios de streaming como Amazon Prime Video (con canales como Fox One o Premium) o Hulu. También está disponible mediante proveedores de cable (Megacable, Sky, izzi) o en la Play Store para Android TV. Aquí te detallamos las opciones:
Plataformas de Streaming y Apps
- App y Web Oficial (MX): Descarga la app FOX Sports MX en la App Store o para Android en la Play Store y regístrate en app.foxsports.com.mx para ver eventos, noticias y resúmenes.
- Streaming y TV por Internet:
- Televisión por Cable: Suscripciones activas con proveedores como Sky, Megacable o izzi permiten acceso a los canales lineales, incluyendo Fox Sports Premium.
- FOX Deportes: Sitio oficial para coberturas en español de eventos como NFL, MLB y fútbol.
Televisión por Cable
Si ya tienes contratado un servicio de televisión paga, puedes sintonizar los canales de Fox Sports. Algunos de los proveedores comunes que incluyen estas señales en sus paquetes son:
- México: Megacable (incluyendo Fox Sports Premium en el canal 310/1310), Sky, Izzi y Dish.
- Estados Unidos: Disponible a través de operadores como Xfinity (utilizando el control por voz o el menú de aplicaciones) y plataformas como Hulu.
Fecha, hora y lugar del partido Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026
- Partido: Colombia vs. Uzbekistán
- Instancia: Jornada 1 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
- Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. Tiempo del Centro / 7:00 p.m. PT / 4:00 am (horario peninsular) del día siguiente
- Lugar: Estadio Azteca (denominado como Estadio Ciudad de México por la FIFA para la Copa del Mundo)