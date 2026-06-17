El histórico Estadio Azteca se convertirá nuevamente en el epicentro del balompié mundial el miércoles 17 de junio cuando se enfrenten por primera vez en su historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este encuentro entre los Cafeteros y los Lobos Blancos del Grupo K cierra una jornada de cuatro partidos, entre los cuales destaca el estreno de Cristiano Ronaldo con Portugal, una de las selecciones favoritas de su sector, en su última justa mundialista. Si quieres seguir las incidencias del partido Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026, la cadena FOX Sports ofrecerá la cobertura en vivo del compromiso por televisión y, para quienes prefieran el entorno digital, la plataforma FOX One App en cualquier dispositivo móvil.

Consulta dónde puedes ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, este miércoles 17 de junio, por la Jornada 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta dónde puedes ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, este miércoles 17 de junio, por la Jornada 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO GRATIS, partido Colombia vs. Uzbekistán EN DIRECTO por FOX One App en USA?

Puedes ver el partido Colombia vs. Uzbekistán por la jornada inaugural del Grupo K del Mundial 2026 por FOX Sports en vivo a través de la app oficial FOX Sports MX, su sitio web oficial, y servicios de streaming como Amazon Prime Video (con canales como Fox One o Premium) o Hulu. También está disponible mediante proveedores de cable (Megacable, Sky, izzi) o en la Play Store para Android TV. Aquí te detallamos las opciones:

Plataformas de Streaming y Apps

  • App y Web Oficial (MX): Descarga la app o para Android en la y regístrate en app.foxsports.com.mx para ver eventos, noticias y resúmenes.
  • Streaming y TV por Internet:
  • Televisión por Cable: Suscripciones activas con proveedores como Sky, Megacable o izzi permiten acceso a los canales lineales, incluyendo Fox Sports Premium.
  • : Sitio oficial para coberturas en español de eventos como NFL, MLB y fútbol.

Televisión por Cable

Si ya tienes contratado un servicio de televisión paga, puedes sintonizar los canales de Fox Sports. Algunos de los proveedores comunes que incluyen estas señales en sus paquetes son:

  • México: (incluyendo Fox Sports Premium en el canal 310/1310), Sky, Izzi y Dish.
  • Estados Unidos: Disponible a través de operadores como Xfinity (utilizando el control por voz o el menú de aplicaciones) y plataformas como Hulu.
El extremo de la selección colombiana busca liderar la victoria en el debut. Revise los canales de TV que transmiten Colombia vs. Uzbekistán en vivo gratis hoy, con Luis Díaz, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU. y México. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
El extremo de la selección colombiana busca liderar la victoria en el debut. Revise los canales de TV que transmiten Colombia vs. Uzbekistán en vivo gratis hoy, con Luis Díaz, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU. y México. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Fecha, hora y lugar del partido Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

  • Partido: Colombia vs. Uzbekistán
  • Instancia: Jornada 1 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol 2026
  • Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
  • Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. Tiempo del Centro / 7:00 p.m. PT / 4:00 am (horario peninsular) del día siguiente
  • Lugar: Estadio Azteca (denominado como Estadio Ciudad de México por la FIFA para la Copa del Mundo)
GOL CARACOL, Canal RCN, Win Sports y DIRECTV EN VIVO — ver partido Colombia vs. Uzbekistán por TV abierta y Online | VIDEO
Colombia y Uzbekistán se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo K desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN, Dito, Win Sports, Chilevisión, ViX Premium, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE FCFSELECCIONCOL EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC