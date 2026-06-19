El Lumen Field de Seattle, Washington, se convertirá en una fiesta el jueves 11 de junio cuando Estados Unidos juegue contra Australia por la Fecha 2 del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como coanfitrión del certamen, el USMNT asume la enorme obligación de responder ante su afición local y seguir su racha de triunfos tras imponerse 4-1 a Paraguay en el debut. Por su parte, los Socceroos también quieren hacer lo propio después de derrotar 2-0 a Turquía en la jornada inaugural del certamen futbolístico. Si quieres seguir las incidencias del partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por el Mundial 2026, la cadena FOX Sports ofrecerá la cobertura en vivo del compromiso por televisión y, para quienes prefieran el entorno digital, la plataforma FOX One App en cualquier dispositivo móvil.
¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO GRATIS, partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia EN DIRECTO por FOX One App en USA?
Puedes ver el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por la Jornada 2 del Grupo D del Mundial 2026 por FOX Sports en vivo a través de la app oficial FOX Sports MX, su sitio web oficial, y servicios de streaming como Amazon Prime Video (con canales como Fox One o Premium) o Hulu. También está disponible mediante proveedores de cable (Megacable, Sky, izzi) o en la Play Store para Android TV. Aquí te detallamos las opciones:
Plataformas de Streaming y Apps
- App y Web Oficial (MX): Descarga la app FOX Sports MX en la App Store o para Android en la Play Store y regístrate en app.foxsports.com.mx para ver eventos, noticias y resúmenes.
- Streaming y TV por Internet:
- Televisión por Cable: Suscripciones activas con proveedores como Sky, Megacable o izzi permiten acceso a los canales lineales, incluyendo Fox Sports Premium.
- FOX Deportes: Sitio oficial para coberturas en español de eventos como NFL, MLB y fútbol.
Televisión por Cable
Si ya tienes contratado un servicio de televisión paga, puedes sintonizar los canales de Fox Sports. Algunos de los proveedores comunes que incluyen estas señales en sus paquetes son:
- México: Megacable (incluyendo Fox Sports Premium en el canal 310/1310), Sky, Izzi y Dish.
- Estados Unidos: Disponible a través de operadores como Xfinity (utilizando el control por voz o el menú de aplicaciones) y plataformas como Hulu.
Fecha, hora y lugar del partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por el Mundial 2026
- Partido: Estados Unidos (USMNT) vs. Australia
- Instancia: Jornada 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Viernes, 19 de junio de 2026
- Hora: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT / 21:00 horario peninsular
- Lugar: Lumen Field de Seattle, Washington (nombrado como Estadio Seattle por la FIFA para el torneo)