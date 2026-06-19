Canales TV que transmiten Estados Unidos (USMNT) vs. Australia EN VIVO GRATIS hoy por el Mundial de Fútbol 2026

Estados Unidos y Australia se enfrentan por la Fecha 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido por la lucha del liderato de su sector. El encuentro que se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 14:00 hrs (hora de Lima) / 3pm ET / 12pm PT en el Lumen Field de Seattle, Washington. Para ver el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde Florida, California, Texas y más estados de EE.UU.

La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Qué canal transmite el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia EN VIVO y ONLINE?

El partido del viernes 19 de junio entre Estados Unidos (USMNT) y Australia por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver única y exclusivamente por ViX. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

País / Región Canales de TV Plataformas de Streaming España Movistar+, TVE La 1 y La 2 Cat RTVE Play, fuboTV, DAZN y DAZN Mundial Alemania -- Das Erste, SRF zwei y MagentaTV México -- ViX Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica) DirecTV Sports DGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica) FOX TiGo Sports Estados Unidos FS1, Telemundo, FOX, Universo y Futbol de Primera Radio Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi Canadá TSN1, TSN3, TSN4 y RDS TSN+ y RDS App Puerto Rico Telemundo UNIVERSO y NAICOM Reino Unido BBC One BBC Sport Web, BBC iPlayer y BBC Radio 5 Live Francia beIN Sports 1 y M6 M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL Italia RAI 1 DAZN y Rai Play Suiza RAI 1, M6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport y Blue Sport SRF Play y Sunrise TV Suecia SVT 1 y NRK1 SVT Play y Discovery+ Portugal Sport TV5 Sport TV Multiscreen Japón NHK G TV DAZN y NHK BS Premium 4K

Conoce los canales de televisión señal abierta y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Australia EN VIVO por la Copa Mundial 2026. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Composición Mag)

¿A qué hora juega Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por la Jornada 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España) del viernes 19 de junio. Consulta tu horario según tu ubicación:

España : 21:00 horas

: 21:00 horas México y Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Perú, Colombia y Ecuador : 14:00 horas

: 14:00 horas Bolivia, Chile y Venezuela : 15:00 horas

: 15:00 horas Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay : 16:00 horas

: 16:00 horas Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 1:00 p.m. (MT) / 12:00 p.m. (PT)