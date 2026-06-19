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Canales TV que transmiten Estados Unidos (USMNT) vs. Australia EN VIVO GRATIS hoy por el Mundial de Fútbol 2026
Sigue la transmisión del partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia en vivo gratis hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Conoce la guía completa de canales de televisión abierta y cable disponibles en los estados de Florida, California, Texas y todo el territorio estadounidense.
Estados Unidos y Australia se enfrentan por la Fecha 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido por la lucha del liderato de su sector. El encuentro que se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 14:00 hrs (hora de Lima) / 3pm ET / 12pm PT en el Lumen Field de Seattle, Washington. Para ver el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde Florida, California, Texas y más estados de EE.UU.
¿Qué canal transmite el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia EN VIVO y ONLINE?
El partido del viernes 19 de junio entre Estados Unidos (USMNT) y Australia por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver única y exclusivamente por ViX. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
|País / Región
|Canales de TV
|Plataformas de Streaming
|España
|Movistar+, TVE La 1 y La 2 Cat
|RTVE Play, fuboTV, DAZN y DAZN Mundial
|Alemania
|--
|Das Erste, SRF zwei y MagentaTV
|México
|--
|ViX
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)
|DirecTV Sports
|DGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países)
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)
|FOX
|TiGo Sports
|Estados Unidos
|FS1, Telemundo, FOX, Universo y Futbol de Primera Radio
|Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
|Canadá
|TSN1, TSN3, TSN4 y RDS
|TSN+ y RDS App
|Puerto Rico
|Telemundo
|UNIVERSO y NAICOM
|Reino Unido
|BBC One
|BBC Sport Web, BBC iPlayer y BBC Radio 5 Live
|Francia
|beIN Sports 1 y M6
|M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
|Italia
|RAI 1
|DAZN y Rai Play
|Suiza
|RAI 1, M6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport y Blue Sport
|SRF Play y Sunrise TV
|Suecia
|SVT 1 y NRK1
|SVT Play y Discovery+
|Portugal
|Sport TV5
|Sport TV Multiscreen
|Japón
|NHK G TV
|DAZN y NHK BS Premium 4K
¿A qué hora juega Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por el Mundial 2026?
El pitazo inicial del partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por la Jornada 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España) del viernes 19 de junio. Consulta tu horario según tu ubicación:
- España: 21:00 horas
- México y Centroamérica: 13:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 16:00 horas
- Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 1:00 p.m. (MT) / 12:00 p.m. (PT)
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