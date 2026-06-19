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Canales TV que transmiten Estados Unidos (USMNT) vs. Australia EN VIVO GRATIS hoy por el Mundial de Fútbol 2026

Sigue la transmisión del partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia en vivo gratis hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Conoce la guía completa de canales de televisión abierta y cable disponibles en los estados de Florida, California, Texas y todo el territorio estadounidense.

Guía de canales de televisión para ver Estados Unidos vs. Australia en vivo gratis. Opciones de transmisión del Mundial de Fútbol 2026 para residentes en Florida, California y Texas por señal abierta. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Guía de canales de televisión para ver Estados Unidos vs. Australia en vivo gratis. Opciones de transmisión del Mundial de Fútbol 2026 para residentes en Florida, California y Texas por señal abierta. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Estados Unidos y Australia se enfrentan por la Fecha 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido por la lucha del liderato de su sector. El encuentro que se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 14:00 hrs (hora de Lima) / 3pm ET / 12pm PT en el Lumen Field de Seattle, Washington. Para ver el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde Florida, California, Texas y más estados de EE.UU.

La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Qué canal transmite el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia EN VIVO y ONLINE?

El partido del viernes 19 de junio entre Estados Unidos (USMNT) y Australia por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver única y exclusivamente por ViX. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

País / RegiónCanales de TVPlataformas de Streaming
EspañaMovistar+, TVE La 1 y La 2 CatRTVE Play, fuboTV, DAZN y DAZN Mundial
Alemania--Das Erste, SRF zwei y MagentaTV
México--ViX
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)DirecTV SportsDGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países)
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)FOXTiGo Sports
Estados UnidosFS1, Telemundo, FOX, Universo y Futbol de Primera RadioTelemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
CanadáTSN1, TSN3, TSN4 y RDSTSN+ y RDS App
Puerto RicoTelemundoUNIVERSO y NAICOM
Reino UnidoBBC OneBBC Sport Web, BBC iPlayer y BBC Radio 5 Live
FranciabeIN Sports 1 y M6M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
ItaliaRAI 1DAZN y Rai Play
SuizaRAI 1, M6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport y Blue SportSRF Play y Sunrise TV
SueciaSVT 1 y NRK1SVT Play y Discovery+
PortugalSport TV5Sport TV Multiscreen
JapónNHK G TVDAZN y NHK BS Premium 4K
Conoce los canales de televisión señal abierta y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Australia EN VIVO por la Copa Mundial 2026. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Composición Mag)
Conoce los canales de televisión señal abierta y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Australia EN VIVO por la Copa Mundial 2026. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Composición Mag)

¿A qué hora juega Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Estados Unidos (USMNT) vs. Australia por la Jornada 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España) del viernes 19 de junio. Consulta tu horario según tu ubicación:

  • España: 21:00 horas
  • México y Centroamérica: 13:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 1:00 p.m. (MT) / 12:00 p.m. (PT)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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