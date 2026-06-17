Panamá iniciará este miércoles 17 de junio su recorrido en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Ghana, uno de los rivales más exigentes que encontrará en la lucha por la clasificación dentro del Grupo L. El encuentro se disputará en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá, y representará el debut mundialista del conjunto canalero en una zona que también integran Inglaterra y Croacia.

La selección dirigida por Thomas Christiansen afronta el torneo con la ilusión de superar la fase de grupos y respaldada por una generación que ha consolidado a Panamá entre las selecciones más competitivas de Concacaf durante los últimos años. Del otro lado estará una Ghana que regresa a la Copa del Mundo con futbolistas de experiencia internacional y la ambición de recuperar protagonismo en el escenario global.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o tablet? La transmisión oficial en Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay y Bolivia estará disponible mediante TiGo Sports y Canal FOX (según el país y operador). Aquí te contamos los números de los canales de televisión para seguir el Panamá vs. Ghana EN VIVO por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

TiGo Sports será una de las señales deportivas más importantes para seguir el partido entre Panamá y Ghana en Paraguay, Bolivia y buena parte de Centroamérica. En algunos mercados, la programación deportiva también se distribuye mediante Canal FOX, que asumió parte de la cobertura deportiva anteriormente identificada con la marca Tigo Sports.

Aficionados listos para seguir las acciones del cuadro canalero. Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten Panamá vs. Ghana en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026 en EE.UU. y México mediante canales de TV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

Dependiendo del país y del operador contratado, los aficionados podrán acceder al encuentro a través de diferentes canales de televisión de pago y plataformas digitales compatibles con la cobertura del Mundial 2026.

Canales de TiGo Sports y FOX por país

País Marca original (TiGo Sports) Números de canal TiGo Sports (SD / HD) Situación actual / marca nueva Paraguay TiGo Sports Paraguay 100 (SD) / 710 (HD); TiGo Sports+ 101 / 711 Continúa operando como TiGo Sports Bolivia TiGo Sports Bolivia 700, 717 y 718 HD Continúa operando como TiGo Sports Guatemala TiGo Sports Guatemala Canal 6 (SD) / 706 (HD) En transición a Canal FOX Honduras TiGo Sports Honduras Canal 300 y 301 FOX reemplaza progresivamente a TiGo Sports El Salvador TiGo Sports El Salvador Canal deportivo de Tigo Canal FOX asume parte de la programación Nicaragua TiGo Sports Nicaragua Canal deportivo de Tigo FOX reemplaza a TiGo Sports Costa Rica TiGo Sports Costa Rica Canal 9 Digital, 709 HD y 13 Satelital En migración a Canal FOX Panamá TiGo Sports Panamá Canal deportivo de Tigo FOX complementa la cobertura deportiva

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO ONLINE para seguir Panamá vs. Ghana?

Además de la transmisión por televisión, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante TiGo Sports EN VIVO Online desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. La plataforma digital permite acceder a las señales deportivas incluidas dentro del servicio contratado y disfrutar de la cobertura completa del Mundial FIFA 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

Dependiendo del país, el acceso puede realizarse mediante la aplicación oficial de TiGo Sports o a través de los portales digitales habilitados por cada operador. Se recomienda iniciar sesión con una cuenta activa antes del comienzo del partido para evitar inconvenientes durante la transmisión.

Dispositivos compatibles con TiGo Sports EN VIVO

Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Chromecast

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

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Adalberto Carrasquilla lidera la ilusión de Panamá

Uno de los nombres que concentra la atención en la selección panameña es Adalberto Carrasquilla. El mediocampista se ha convertido en uno de los referentes del equipo dirigido por Thomas Christiansen gracias a su capacidad para organizar el juego y asumir protagonismo en los partidos de mayor exigencia.

Su experiencia internacional y liderazgo dentro del grupo serán fundamentales para una selección que aspira a competir de igual a igual frente a rivales con una tradición mundialista mucho más amplia. Panamá sabe que sumar puntos en el debut podría resultar decisivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Ghana llega con experiencia y ambición al Grupo L

La selección africana afronta el Mundial 2026 con el objetivo de recuperar el protagonismo que la llevó a convertirse en una de las referencias del fútbol africano durante las últimas décadas. Futbolistas con recorrido en las principales ligas europeas aportan experiencia a un equipo acostumbrado a competir en grandes escenarios.

El partido frente a Panamá representa una oportunidad estratégica para Ghana, ya que un triunfo le permitiría encarar con mayor confianza los posteriores desafíos frente a Inglaterra y Croacia dentro de uno de los grupos más exigentes del torneo.

¿A qué hora se juega el Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

El encuentro entre Panamá y Ghana se disputará este miércoles 17 de junio en el BMO Field Stadium de Toronto. Estos son los horarios más importantes para seguir la transmisión por TiGo Sports EN VIVO y Canal FOX en América.

Horarios del Panamá vs. Ghana por país

Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 4:00 p.m.

Panamá: 6:00 p.m.

Costa Rica: 5:00 p.m.

Guatemala: 5:00 p.m.

Honduras: 5:00 p.m.

El Salvador: 5:00 p.m.

Nicaragua: 5:00 p.m.

República Dominicana: 7:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

España: 01:00 (jueves 18 de junio)

Si en tu país TiGo Sports ofrece acceso mediante aplicación o sitio web oficial, podrás seguir el partido desde cualquier dispositivo iniciando sesión con una cuenta activa. En aquellos mercados donde ya opera Canal FOX, la transmisión también puede estar disponible a través de las plataformas digitales asociadas al operador contratado.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026

Partido: Panamá vs. Ghana, miércoles 17 de junio, BMO Field Stadium (Toronto, Canadá)

Panamá vs. Ghana, miércoles 17 de junio, BMO Field Stadium (Toronto, Canadá) Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT

7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT Horario de referencia en la región: 6:00 p.m. en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú; 7:00 p.m. en Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile; 8:00 p.m. en Argentina y Uruguay.

6:00 p.m. en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú; 7:00 p.m. en Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile; 8:00 p.m. en Argentina y Uruguay. TV en Paraguay y Bolivia: transmisión EN VIVO por TiGo Sports.

transmisión EN VIVO por TiGo Sports. TV en Centroamérica: TiGo Sports y Canal FOX, dependiendo del país y operador.

TiGo Sports y Canal FOX, dependiendo del país y operador. Streaming: disponible mediante las plataformas online de TiGo Sports y servicios digitales asociados a los operadores de televisión participantes.

Panamá afrontará un partido clave para sus aspiraciones en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a una Ghana que cuenta con tradición y experiencia internacional. Los aficionados de Centroamérica, Paraguay y Bolivia podrán seguir cada minuto del encuentro mediante TiGo Sports EN VIVO y las plataformas digitales habilitadas para la cobertura del torneo.

Panamá y Ghana se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo L desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RPC TV, TVMAX, TIGo Sports, Medcom Go, Telemetro, TVN, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE ECO PANAMÁ TV EN X DE @EcoPanamaTV)