Francia vs. Marruecos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo argentino se mirará vía TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro, este jueves 9 de julio? A las 3:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Francia vs. Marruecos: previa del partido

El partido entre Francia vs. Marruecos será el encargado de abrir los cuartos de final del Mundial 2026 este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston. La selección francesa, una de las principales candidatas al título, intentará imponer su jerarquía frente a un combinado marroquí que vuelve a ser protagonista en una Copa del Mundo y que sueña con repetir la histórica campaña que lo llevó a las semifinales en Qatar 2022. El ganador de este compromiso asegurará su lugar entre los cuatro mejores del torneo y quedará a solo dos partidos de conquistar el título mundial.

Francia llega a este compromiso tras dejar en el camino a Paraguay por 1-0 en los octavos de final, resultado que confirmó la solidez del equipo dirigido por Didier Deschamps. Con Kylian Mbappé como gran referente ofensivo y una plantilla llena de talento y experiencia, los europeos buscan dar un nuevo paso hacia la conquista de su tercera Copa del Mundo. A lo largo del campeonato han demostrado equilibrio entre defensa y ataque, consolidándose como uno de los equipos más completos de la competición.

Enfrente estará una Marruecos que continúa sorprendiendo al mundo. Los Leones del Atlas vienen de eliminar con autoridad a Canadá por 3-0 después de haber superado a Países Bajos en la tanda de penales, confirmando que su histórica actuación de hace cuatro años no fue una casualidad. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi mantiene una defensa muy sólida, transiciones rápidas y futbolistas desequilibrantes como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Yassine Bounou, quienes serán claves para intentar frenar el poder ofensivo francés.

Además del boleto a las semifinales, el encuentro tendrá un ingrediente especial: será la reedición de la semifinal disputada en el Mundial de Qatar 2022, cuando Francia eliminó a Marruecos antes de disputar la final. Ahora, los africanos buscarán revancha frente a una generación francesa que mantiene gran parte de la base campeona y finalista en las últimas Copas del Mundo. Todo apunta a un duelo intenso, con dos estilos muy diferentes y con figuras capaces de definir el partido en cualquier momento.

Francia vs. Marruecos se verá por las transmisiones de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TV Pública, TyC Sports, Mi Telefe, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Paramount +. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos EN VIVO por TV y streaming?

El esperado duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 podrá seguirse en distintos países a través de señales de televisión abierta, cable y plataformas digitales. En Argentina, la transmisión estará a cargo de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas de streaming como Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.

En Perú, los aficionados podrán seguir el Francia vs. Marruecos mediante DSports y la plataforma DGO, mientras que en Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela también estará disponible a través de DSports, DGO y ViX, dependiendo del operador contratado. En Paraguay, además, la transmisión estará disponible por Canal Trece, mientras que en Bolivia podrá verse por Tigo Sports y ViX.

Para los aficionados en México, el compromiso será transmitido en señal abierta por TV Azteca 7, además de Azteca Deportes Network y la plataforma ViX, por lo que podrá seguirse completamente gratis en televisión abierta. También habrá cobertura digital a través de los canales oficiales de TV Azteca.

En España, el encuentro podrá verse en La 1 de RTVE, además de las plataformas RTVE Play y DAZN, que ofrecerán la transmisión en directo del primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Los aficionados también podrán seguir la cobertura minuto a minuto, alineaciones y todas las incidencias del compromiso en los principales portales deportivos.

Francia y Marruecos protagonizarán uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026, con un boleto a las semifinales en juego. La selección francesa intentará confirmar su favoritismo, mientras que los Leones del Atlas buscarán seguir haciendo historia. Por ello, millones de aficionados alrededor del mundo podrán disfrutar de este atractivo encuentro gracias a la amplia cobertura televisiva y por streaming que tendrá la FIFA para esta fase decisiva del torneo.

¿A qué hora juegan Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026?

El esperado duelo entre franceses y marroquíes se disputará este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston, marcando el inicio de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Debido a que el encuentro se jugará en la costa este de Estados Unidos, los horarios variarán según cada país, por lo que millones de aficionados ya se preparan para seguir uno de los partidos más atractivos del torneo.

En Perú, Colombia y Ecuador, el compromiso entre Francia y Marruecos comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Bolivia, Venezuela y Chile el pitazo inicial será a las 4:00 p.m.. Los aficionados en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil podrán disfrutar del encuentro desde las 5:00 p.m., en un horario ideal para seguir el arranque de los cuartos de final del Mundial.

En México, el horario dependerá de la región del país. En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el partido arrancará a las 2:00 p.m., mientras que en la costa este de Estados Unidos se jugará desde las 4:00 p.m. (EDT) y en la costa oeste, como Los Ángeles y Seattle, comenzará a la 1:00 p.m. (PDT). Canadá también tendrá distintos horarios según la provincia, aunque en Toronto el inicio será a las 4:00 p.m..

En Europa, el duelo podrá seguirse durante la noche. En España comenzará a las 10:00 p.m., mientras que en Francia, Alemania, Italia, Bélgica y otros países de Europa Central también se jugará a las 22:00 horas. En Reino Unido el balón empezará a rodar a las 9:00 p.m., permitiendo que el continente europeo disfrute en horario estelar de uno de los encuentros más esperados del campeonato.

Con un boleto a las semifinales en juego, Francia y Marruecos protagonizarán un partido que concentrará la atención del mundo entero. La selección francesa buscará confirmar su favoritismo, mientras que los Leones del Atlas intentarán seguir haciendo historia en el Mundial 2026. Sin importar el país desde donde se siga la transmisión, la expectativa es máxima para un choque que promete grandes emociones y que abrirá oficialmente la ronda de los ocho mejores del torneo.

Francia vs. Marruecos: posibles alineaciones

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano , Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Olise, Dembélé, Barcola y Mbappé.

Maignan, Koundé, , Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Olise, Dembélé, Barcola y Mbappé. Marruecos: Bounou, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss y Rahimi.

Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026. (Video: @equipedefrance)