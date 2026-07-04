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Por el Mundial 2026, Paraguay vs. Francia por el pase a cuartos de final. (Video: @equipedefrance)
Por el Mundial 2026, Paraguay vs. Francia por el pase a cuartos de final. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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