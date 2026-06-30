juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 4:00 p.m. en Perú del martes 30 de junio, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Por los 16avos de final del Mundial 2026, Francia vs. Suecia. (Video: @equipedefrance)
Por los 16avos de final del Mundial 2026, Francia vs. Suecia. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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