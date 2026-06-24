Desde el , este miércoles 24 de junio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 14:00 horas; en México comenzará a las 13:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 16:00 p.m. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en México por TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Por la fecha 3 de la fase de grupos, Bosnia vs. Qatar se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: @bih.reprezentacija)
Por la fecha 3 de la fase de grupos, Bosnia vs. Qatar se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: @bih.reprezentacija)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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