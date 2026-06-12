Desde el , vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la fecha 1 del Mundial 2026. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el territorio latinoamericano, este duelo se verá por las señales de ESPN y DSports, disponibles a través de DIRECTV y DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 12 de junio desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador), con una hora más en Bolivia y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Canadá vs. Bosnia se enfrentan por la jornada 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)
Canadá vs. Bosnia se enfrentan por la jornada 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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