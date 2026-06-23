Desde el , este martes 23 de junio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 21:00 horas; en México comenzará a las 20:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 23:00 horas. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Colombia por GOL Caracol TV y Canal RCN. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

¿Cómo ver el partido entre Colombia vs. RD Congo? (Video: FCF)
¿Cómo ver el partido entre Colombia vs. RD Congo? (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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