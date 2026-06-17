Este desde las 9:00 p.m. (hora en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina), se verán las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el Mundial 2026, en el cruce correspondiente a la fecha 1 de la . Recuerda que Fútbol Libre TV es una señal pirata, por lo que no recomendamos usarla durante la Copa del Mundo. En lugar de eso, podrás mirar este partido en DSports, DGO, DIRECTV, ESPN y Disney Plus Premium si estás en cualquier lugar de Sudamérica, pero si estás en Colombia, podrás mirarlo vía GOL Caracol TV y Canal RCN.

Desde el Estadio Ciudad de México, se viene un nuevo encuentro mundialista entre Colombia vs. Uzbekistán, que será transmitido por GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, América tvGO, TV Azteca 7 y TyC Sports. (Video: Selección Colombia / Instagram)
Desde el Estadio Ciudad de México, se viene un nuevo encuentro mundialista entre Colombia vs. Uzbekistán, que será transmitido por GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, América tvGO, TV Azteca 7 y TyC Sports. (Video: Selección Colombia / Instagram)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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