Desde el Estadio New York-Nueva Jersey, este sábado 13 de junio se llevará a cabo el partido entre Brasil vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 17:00 horas; en México comenzará a las 16:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 19:00 horas; en España a las 12:00 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil por Caze TV, en Perú por América TV y en Argentina vía TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.
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