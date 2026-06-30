Desde el Estadio Dallas, este martes 30 de junio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a los dieciseisavos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 12:00 horas; en Bolivia comenzará a las 13:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 14:00 horas; y en España a las 19:00 horas del mismo día. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil por Cazé TV y en Argentina vía Telefe y TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Partido gratis, Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO: ver hoy ESPN, Disney Plus, DSports y DIRECTV. (Video: @herrelandslaget)
Partido gratis, Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO: ver hoy ESPN, Disney Plus, DSports y DIRECTV. (Video: @herrelandslaget)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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