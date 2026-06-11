Desde el Estadio Guadalajara, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la fecha 1 del . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el territorio latinoamericano, este duelo se verá por las señales de ESPN y DSports. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 11 de junio desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, a la misma hora que Ecuador y Colombia, dos horas más en Bolivia y tres más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Transmisión EN VIVO de República Checa vs. Corea del Sur por el Mundial (Video: El Quetzalito)
Transmisión EN VIVO de República Checa vs. Corea del Sur por el Mundial (Video: El Quetzalito)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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