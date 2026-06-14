Desde el , este domingo 14 de junio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO vía , por el Mundial 2026, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 18:00 horas; en México comenzará a las 15:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 29:00 horas; en España a las 12:00 a.m. del día siguiente. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil por Caze TV, y en Argentina vía TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Por la fase de grupos del Mundial 2026, Ecuador vs. Costa de Marfil se podrá ver por ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DSports, DIRECTV, DGO, TyC Sports, Telefe y TV Azteca 7. (Video: FEF)
Por la fase de grupos del Mundial 2026, Ecuador vs. Costa de Marfil se podrá ver por ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DSports, DIRECTV, DGO, TyC Sports, Telefe y TV Azteca 7. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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