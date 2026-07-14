Desde el Estadio Dallas, este martes 14 de julio se llevará a cabo el partido entre España vs. Francia EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a las semifinales. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 14:00 horas; en México comenzará a las 13:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 16:00 horas. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Argentina por TyC Sports, TV Pública y Telefe. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

España vs. Francia: previa del partido

El Mundial 2026 entra en su semana decisiva con un enfrentamiento que bien podría ser una final adelantada. España y Francia medirán fuerzas este martes 14 de julio en el Estadio Dallas, donde solo uno conseguirá el ansiado boleto para disputar el título. Las dos selecciones llegan respaldadas por campañas muy consistentes y buscarán confirmar su candidatura al campeonato en un duelo que ha captado la atención del fútbol europeo.

El conjunto español afronta la semifinal con la confianza de haber encontrado su mejor versión en la fase eliminatoria. Luis de la Fuente ha conseguido formar un equipo equilibrado, con una mezcla de juventud y experiencia que ha respondido en los momentos de mayor presión. Además, el técnico se mostró optimista en la previa y destacó el gran momento anímico de su plantel, convencido de que todavía puede ofrecer un rendimiento superior.

Francia, mientras tanto, intentará imponer la jerarquía de un grupo acostumbrado a competir en las grandes citas internacionales. Didier Deschamps evitó asumir el papel de favorito y trasladó esa condición a España, aunque reconoció que espera un compromiso muy igualado entre dos selecciones que han demostrado un nivel sobresaliente durante toda la Copa del Mundo.

Con el recuerdo de grandes enfrentamientos entre ambas selecciones y un lugar en la final como recompensa, el escenario está preparado para un partido de máxima intensidad. La capacidad de España para controlar la posesión y la velocidad de Francia en los contragolpes prometen un choque de estilos que podría definirse por pequeños detalles y convertirse en uno de los encuentros más memorables del Mundial 2026.

No te pierdas el España vs. Francia. (Video: RFEF)