Desde el , este viernes 26 de junio se llevará a cabo el partido entre F EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 14:00 horas; en México comenzará a las 13:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 16:00 a.m. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Francia vs. Noruega. (Video: equipedefrance)
Francia vs. Noruega. (Video: equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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