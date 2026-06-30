Desde el , este se llevará a cabo el partido entre EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a los 16avos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 16:00 horas; en México comenzará a las 15:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 18:00 horas. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium tiene los derechos de transmisión de los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: @equipedefrance)
DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium tiene los derechos de transmisión de los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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