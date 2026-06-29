Este lunes 29 de junio desde las 12:00 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), Brasil vs. Japón se verán las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS en el compromiso correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, que se disputará en el Estadio Houston. Recuerda que Pelota Libre TV es una señal pirata, por lo que no recomendamos utilizarla para seguir la Copa del Mundo. En su lugar, podrás disfrutar del encuentro a través de DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney+ Premium) y América TV (Canal 4) en Perú. En Brasil, la transmisión estará disponible por TV Globo, mientras que en México podrá verse mediante TV Azteca 7.

Brasil vs. Japón se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)

¿Cómo ver Brasil vs. Japón?

La manera más directa de seguir el partido entre Brasil y Japón es mediante una suscripción a DIRECTV. Los usuarios del servicio satelital podrán sintonizar los canales DSports incluidos en su paquete y disfrutar de toda la cobertura de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde su televisor.

¿Cómo ver Brasil vs. Japón?

Quienes prefieran el streaming pueden acceder al encuentro mediante DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Solo deben iniciar sesión con una cuenta activa y dirigirse a la señal de DSports para ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Brasil vs. Japón por internet?

DSports también está disponible completamente online a través de DGO. Esta opción permite acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV, sin necesidad de contar con una antena satelital instalada.

¿Cómo ver Brasil vs. Japón desde el celular?

Los aficionados pueden descargar la aplicación DGO en dispositivos Android o iPhone, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la programación de DSports. De esta manera podrán seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier ubicación.

¿Cómo ver Brasil vs. Japón desde una tablet?

Las tablets ofrecen otra alternativa para disfrutar del partido. Solo es necesario instalar la aplicación DGO o ingresar desde el navegador web, iniciar sesión y seleccionar la señal de DSports que transmite el compromiso.

¿Cómo ver Brasil vs. Japón en Smart TV?

Los usuarios de televisores inteligentes compatibles pueden descargar la aplicación DGO desde la tienda de aplicaciones correspondiente. Una vez dentro, tendrán acceso a los canales DSports y a toda la cobertura del Mundial 2026 en pantalla grande.

¿Cómo ver Brasil vs. Japón desde una PC o laptop?

Otra posibilidad es ingresar al portal oficial de DGO desde una computadora. Tras iniciar sesión con el usuario y contraseña, se podrá acceder a la señal en vivo de DSports y seguir el partido entre Brasil y Japón sin necesidad de utilizar un televisor.

¿Cómo ver Brasil vs. Japón con una cuenta de DIRECTV?

Los clientes de DIRECTV suelen tener acceso tanto a la señal tradicional de DSports como a los servicios digitales asociados. Esto permite ver el encuentro desde múltiples dispositivos utilizando las credenciales de la cuenta contratada.

¿Cómo ver Brasil vs. Japón en varios dispositivos?

Dependiendo del plan contratado, DGO permite acceder simultáneamente desde distintos equipos. Así, los aficionados pueden seguir el partido en televisores, celulares, tablets o computadoras, eligiendo la opción que mejor se adapte a sus necesidades.