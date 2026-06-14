Desde el , este domingo 14 de junio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 12:00 horas; en México comenzará a las 11:00 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 14:00 horas; en España a las 7:00 de la noche. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil por Caze TV, en Perú por América TV y en Argentina vía TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

No te pierdas las transmisiones de DSports, DIRECTV, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, América TV, tvGO, TV Azteca 7 y TUDN para ver el Alemania vs. Curazao. (Video: Federación Alemana de Fútbol)
No te pierdas las transmisiones de DSports, DIRECTV, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, América TV, tvGO, TV Azteca 7 y TUDN para ver el Alemania vs. Curazao. (Video: Federación Alemana de Fútbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC