Desde el Estadio Kansas City, este sábado 27 de junio se llevará a cabo el partido entre Argelia vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 21:00 horas; en Bolivia comenzará a las 22:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 23:00 horas; y en España a las 04:00 horas del domingo 28 de junio. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil por Cazé TV, en Perú por América TV y en Argentina vía Telefe y TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.
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