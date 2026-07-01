Desde el Estadio Seattle, este miércoles 1 de julio se llevará a cabo el partido entre Bélgica vs. Senegal EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 15:00 horas; en México comenzará a las 14:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 17:00 horas; y en España a las 22:00 horas. Los canales de transmisión también variarán según el país. En la mayor parte de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil será transmitido por CazéTV, en Perú por América TV y en Argentina a través de Telefe, TV Pública y TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.
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