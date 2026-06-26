Desde el Houston Stadium, este viernes 26 de junio se llevará a cabo el partido entre Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial 2026, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 7:00 p.m.; en México comenzará a las 6:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 9:00 p.m.; mientras que en España se jugará desde las 2:00 a.m. del sábado 27 de junio. Los canales de transmisión variarán según el país. En gran parte de Sudamérica podrá verse por ESPN (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Perú también será emitido por América TV y América TVGO. No recomendamos utilizar señales piratas para seguir este compromiso del Mundial 2026.
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