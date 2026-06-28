Desde el Estadio Los Angeles, este domingo 28 de junio se disputará el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.; en México comenzará a la 1:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 4:00 p.m.; y en España se podrá ver desde las 9:00 p.m.. Los canales de transmisión también variarán según el país. En gran parte de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil será emitido por Caze TV, en Perú por América TV y América tvGO, y en Argentina por TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Canadá se enfrenta a Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)
Canadá se enfrenta a Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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